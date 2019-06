Beiersdorf konnte seinen Umsatz in 2018 um 2,5% auf rund 7,2 Mrd € steigern. Sowohl das klassische Konsumgeschäft als auch der tesa-Umsatz konnten zulegen. Bis auf Lateinamerika konnte Beiersdorf auf allen globalen Märkten wachsen. Der Gewinn stieg um 8% auf 728 Mio €. Damit liegt die Verzinsung des Eigenkapitals bei 13%. Beiersdorf hat eine stabile Liquiditäts- und Vermögenslage. Durch den positiven Cashflow ist Beiersdorf in der Lage sich intern zu finanzieren, ohne in großer Abhängigkeit von ...

