Novo Nordisk hat mit seinen Zahlen zum 1. Quartal die Markterwartungen übertroffen. Der Umsatz stieg um 8,8%, und die operative Marge verbesserte sich von 46,2 auf 48,6%. Der Gewinn ging dagegen wegen eines negativen Zinsergebnisses um 2,8% zurück. In allen Regionen hat der Konzern besser abgeschnitten, obwohl die Umsatzentwicklung in den USA durch Lagerabbau beeinträchtigt wurde. Auch in beiden Sparten sind die Umsätze gestiegen, im Geschäft mit Diabetes-Produkten sogar um 9,8% auf 24,8 Mrd dkr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...