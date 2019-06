Mylan hatte einen schwachen Jahresstart. Bei einem Umsatzrückgang um 7% ist der Konzern im 1. Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Vor allem in den wichtigen Absatzmärkten Nordamerika und Europa hat Mylan weniger umgesetzt. Belastungsfaktoren waren Probleme in der Produktion, der zunehmende Wettbewerb und der anhaltende Preisdruck. Hinzu kamen negative Wechselkurseffekte. Vor allem die Nachfrage nach dem Adrenalininjektor EpiPen sinkt kontinuierlich. Der Abwärtstrend dürfte sich noch beschleunigen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...