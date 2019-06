Zehn Monate nach dem verheerenden Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua sieht die italienische Regierung nun offenbar Möglichkeiten, dem Autobahnbetreiber die Konzession zu entziehen.

Der italienische Regierungspartei 5 Sterne sieht einem Insider Möglichkeiten, dem Autobahnbetreiber Autostrade in Folge des Brückenunglücks in Genua die Konzession zu entziehen. Eine mit der Sache vertraute Person sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag, ein noch unveröffentlichter Bericht des Verkehrsministeriums habe schwere Defizite bei der Wartung der Brücke durch Autostrade festgestellt. Reuters konnte ...

