Zwei Monate hat die SPD Zeit, Kandidaten für den Parteivorsitz zu finden. Dann sollen erstmals die Mitglieder abstimmen. Bisher hat allerdings niemand eine Kandidatur angekündigt.

Bei der SPD beginnt an diesem Montag offiziell die Bewerbungsfrist für die Nachfolge der zurückgetretenen Parteichefin Andrea Nahles. Bis zum 1. September sollen Interessenten ihren Hut in den Ring werfen. Dabei hat der Parteivorstand auch ausdrücklich Teams zur Kandidatur ermutigt - auf dem Wahlparteitag im Dezember soll die Möglichkeit einer Doppelspitze in die Satzung der Partei aufgenommen werden. Anders als bei anderen Parteien sollen sich die Zweierteams schon vor der Wahl finden und zusammen antreten. Mindestens eine Frau muss dabei sein.

Als mögliche Anwärter für das Amt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...