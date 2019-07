Während das gesetzliche Rentenalter steigt, träumen viele Beschäftigte von einem frühen Ruhestand. Mit der richtigen Strategie kann der Traum Realität werden. Manchmal hilft sogar der Arbeitgeber.

David Frank hat ein großes Ziel: die Frührente. "Ich möchte gerne frei entscheiden, was ich mit meiner Zeit mache." Das wäre kaum bemerkenswert, wenn der Hamburger Mitte 50 wäre. Ist er aber nicht. Er ist 33, arbeitet als Berater in einer Top-Unternehmensberatung, verdient gut, ist glücklich mit einer Ärztin verheiratet. Im August erwarten sie ihr zweites Kind. Er sei mit seinem Leben "total zufrieden", sagt Frank. Und doch will er sich möglichst früh frei machen - frei von der Abhängigkeit von einem Arbeitseinkommen.

Möglichst früh, das heißt mit 40 bis 45 Jahren. Dafür legen die Franks viel Geld zurück, etwa 40 Prozent ihres Nettoeinkommens, so viel wie möglich. Sie leben sparsam, aber nicht um jeden Preis. "Wir kaufen Bio, fahren gerne in Urlaub, auch mehr als ein Mal im Jahr", erzählt Frank. "Aber größere Investitionen stellen wir auf den Prüfstand." Statt eines Neuwagens fahren sie einen gebrauchten Ford Focus Turnier, mit 100 000 Kilometern auf dem Tacho. Der Kinderwagen stammt ebenfalls aus zweiter Hand. Dafür ist der Autokindersitz neu, Sicherheit geht vor.

Gut 110 000 Euro haben sie schon in Indexfonds (ETFs) und dividendenstarken Einzelaktien angespart, nebenher Geld als Tages- und Festgeld geparkt. Jeden Monat berichtet Frank in seinem Internetblog "Jung in Rente" von seinem Weg zur finanziellen Freiheit.

Seine Lust auf die Frührente teilen immer mehr Deutsche. Jeder zweite Rentner startet bislang vorzeitig in den Ruhestand. Nicht gleich 20 Jahre früher, so wie Frank es plant, aber doch ein paar Jahre früher als mit 65 oder 67. Es dürften noch mehr werden: Die Berater der Deutschen Rentenversicherung verzeichnen ein massiv gestiegenes Interesse am frühen Rentenstart, möglichst ohne Einbuße. 2018 gab es 135 000 Beratungen zum Abschlagsausgleich bei Frührente, knapp 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Beim Abschlagsausgleich zahlen Versicherte freiwillig Geld ein, um die mit der Frührente verbundenen Einbußen zu mindern. Auch im ersten Quartal 2019 war das Interesse am Thema gewaltig, mit rund 38 500 Anfragen. Hochgerechnet auf 2019, wäre dies erneut ein prozentual zweistelliger Anstieg. Der Gesetzgeber hatte anderes geplant: Das gesetzliche Rentenalter steigt seit 2011 langsam. Schon heute beginnt für die nach 1963 geborenen Jahrgänge die Rente eigentlich erst mit 67 Jahren - weitere Erhöhungen sind nicht ausgeschlossen. Dennoch geben viele deutlich früher den Job auf - oder planen das zumindest.

Und es kann tatsächlich klappen. Einige Regeln bieten Spielraum. Meist sind für den Jobausstieg mit Anfang 60 oder jünger allerdings hohe Rücklagen nötig. Oder der Arbeitgeber unterstützt finanziell. So können etwa Abfindungen zu diesem Zweck steuergünstig eingesetzt werden.

400 000 Frührentner im Jahr

Honorarberaterin Stefanie Kühn aus Grafing bei München kennt viele Frührentenpläne. Sie achtet beruflich darauf, dass ihre Kunden beim Träumen nicht die Bodenhaftung verlieren. Ihre Beobachtung der vergangenen Jahre: "Durch Gesetzesänderungen ist ein vorzeitiger Rentenstart für viele tatsächlich greifbar geworden." Mit Ende 50, Anfang 60 schieden sie aus dem Arbeitsleben aus. "Die wollen die Freiheit genießen, Weltreisen machen, solange es gesundheitlich noch geht, oder einfach Zeit für die Enkel haben."

Je nach Anzahl der Versicherungsjahre gibt es in der gesetzlichen Rentenversicherung zwei Frührentenvarianten:

Variante eins ist die Rente ab 63 Jahren mit Abschlägen. Um diese zu nutzen, müssen Frührentner auf 35 Versicherungsjahre in der gesetzlichen Rentenversicherung kommen. Dann gelten sie als "langjährig Versicherte". Neben Jahren mit normalen Rentenbeiträgen zählen auch angerechnete Jahre, etwa für Kindererziehungszeiten, Studium oder Wehrdienst. Der Nachteil dieser Variante: Mit jedem Monat, um den die Rente vorgezogen wird, sinkt der Rentenanspruch um 0,3 Prozent - jeder gesammelte Rentenpunkt ist also etwas weniger wert. Mit freiwilligen Zusatzbeiträgen, dem Abschlagsausgleich, kann diese Einbuße ausgeglichen werden. Es bleibt aber bei leichten Verlusten im Vergleich zum regulären Rentenstart, weil die Frührentner kürzer einzahlen. Sie sammeln also weniger Rentenpunkte. Der frühestmögliche Starttermin ist der Monatsbeginn nach dem 63. Geburtstag.Wer 45 Versicherungsjahre vorweisen kann, kommt für Variante zwei infrage: Die Rente ab 63 Jahren ohne Abschläge. Auch hier zählen zum Beispiel angerechnete Erziehungsjahre. Wer so als "besonders langjährig Versicherter" gilt, kann sogar abschlagsfrei in Frührente gehen: Jeder Rentenpunkt behält seinen vollen Wert, ohne zusätzliche Einzahlung. Die Frührentner sammeln aber auch bei dieser Variante wegen der kürzeren Einzahlzeit weniger Rentenpunkte, verlieren unter dem Strich also etwas Rente. Der frühestmögliche Beginn bei dieser Variante ist fix und hängt vom Jahrgang ab: Ab September kann der Geburtsjahrgang 1956 mit 63 Jahren und acht Monaten in Rente gehen. Die Grenze steigt pro Jahrgang um zwei Monate. Wer 1964 oder später geboren worden ist, startet erst mit 65 Jahren.2018 haben knapp 244 000 Rentner die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte begonnen. Rund 145 000 starteten in die Rente für langjährig Versicherte, also grundsätzlich mit Abschlägen.

Lohnende Zusatzbeiträge

Immer häufiger fallen keine Abschläge an, weil Rentner sie vorab ausgleichen. Seit Mitte 2017 können schon 50-Jährige dafür im Voraus Geld einzahlen, vorher ging das erst ab 55. Weisen Versicherte ein "berechtigtes Interesse" nach, ist der Abschlagsausgleich noch früher möglich. Während 2016 nur knapp 4500 Versicherte dafür Geld eingezahlt hatten, waren es 2017 schon 11 620. Die Zahlen für 2018 liegen noch nicht vor, ein weiterer Anstieg gilt als ausgemacht.

Neben der Lust auf die Frührente dürfte viele auch der Blick auf die Zahlen motivieren, denn der Abschlagsausgleich lohnt sich häufig. Das zeigt ein simples Beispiel:

Angenommen, ein heute 60-Jähriger möchte auf jeden Fall mit 63 aufhören zu arbeiten. Er hat zwei Alternativen. ...

