Nach einer langen Nacht ist in Brüssel noch nichts entschieden. Der Personalpoker geht weiter. Nach bilateralen Gesprächen beraten nun wieder alle 28 EU-Regierungschefs gemeinsam. Eine Einigung scheint nicht in Sicht.

Das Rennen um die Topjobs in Brüssel ist wieder einmal vollkommen offen. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben bis zum frühen Montagmorgen keine Lösung für das Amt des Kommissionspräsidenten gefunden. Während sich am Wochenende zunächst abgezeichnet hatte, dass der Niederländer Frans Timmermans die besten Chancen habe, ist nun wieder alles anders. Einige Staaten rebellierten Sonntagnacht gegen einen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstützten Vorschlag, anstelle des CSU-Politiker Manfred Weber den Sozialdemokraten Timmermans als EU-Kommissionschef zu benennen.

Der Plan war schon bei Vorgesprächen so umstritten, dass der EU-Sondergipfel in Brüssel am Sonntagabend erst mit gut dreistündiger Verspätung begann. Nach eineinhalb Stunden wurde die Runde der 28 Staatenlenker bis in die frühen Morgenstunden hinein für weitere Einzelgespräche unterbrochen.

Nach dem Ende der bilateralen Gespräche, die EU-Ratspräsident Donald Tusk führte, beriet er zunächst mit den Ministerpräsidenten von Spanien und den Niederlanden, Pedro Sanchez und Mark Rutte sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Dann folgten nach Aussagen von EU-Diplomaten erneut einige bilaterale Gespräche. Nach Informationen von Reuters aus mehreren EU-Delegationen fragte Tusk nach der Akzeptanz der bulgarischen Weltbank-Chefin Kristalina Georgieva, des irischen Ministerpräsidenten Leo Varadkar und des französischen EU-Brexit-Chefunterhändlers Michel Barnier. Die Reaktionen seien jedoch eher zurückhaltend, heißt es.

Timmermanns doch wieder im Rennen?

Nun berate man seit dem frühen Morgen wieder in der große Runde der 28 EU-Regierungschefs, heißt es. Die EU-Staats- und Regierungschefs reden ...

