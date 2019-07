Lanxess fühlt sich bei seinem Polyurethangeschäft dem brasilianischen und südamerikanischen Markt verpflichtet. Dr. Markus Eckert, Leiter des Geschäftsbereichs Urethane Systems, sagt: "Wir freuen uns, sowohl unseren globalen als auch lokalen Kunden eine hervorragende Produktqualität sowie eine schnelle, zuverlässige Lieferung bieten zu können. Gleichzeitig können wir durch die Kombination von Produktion und Anwendungsentwicklung in Porto Feliz Know-how für die Auslegung und Verarbeitung von PU-Systemen sowie weitere technische Dienstleistungen bereitstellen." Fokus auf Blocksystemen Der Lanxess Geschäftsbereich Urethane Systems ist ein Systemanbieter für die globale PU-Industrie mit Expertise in den Bereichen Gießelastomere, Beschichtungen sowie Kleb- und Dichtstoffe. Das Portfolio umfasst konventionelle und Low-Free-Isocyanat-Präpolymere sowie spezielle wässrige Polyurethan-Dispersionen (PUDs). Darüber hinaus werden Katalysatoren und Härter für gegossene Elastomere sowie Technologien für Beschichtungen, Kleb- und Dichtstoffe angeboten, um komplette Systeme nach Verarbeiterwunsch zu entwickeln. Ein besonderer Fokus liegt auf lösemittel- und monomerfreien, einfach zu handhabenden Blocksystemen. Der Geschäftsbereich betreibt in allen wichtigen Wirtschaftsregionen - darunter Brasilien, USA, Indien, China, Australien, Italien und England - Produktionsstätten und Entwicklungszentren für Anwendungstechnik.

