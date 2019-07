Cannabis-Legalisierung in Frankreich: Schock-Vorschlag des Economic Analysis Council (CEA)

Regierungsexperten fordern Frankreich auf, Cannabis zu legalisieren. In einem Bericht des Council of Economic Analysis (CEA) wird empfohlen, ein Monopol für die Produktion und den Vertrieb von Cannabis zu schaffen. Das derzeitige Verbot sei "ein Misserfolg". Die Ökonomen sagen, der Schritt würde dazu beitragen, den Schmuggel und Schwarzhandel zu bekämpfen und deutlicher zu begrenzen. Außerdem könnte der Schritt jedes Jahr bis zu 2,8 Milliarden Euro Steuereinnahmen bringen und bis zu 57.000 Arbeitsplätze schaffen. Statistiken aus dem Jahr 2016 zeigen, dass 41,4% der Franzosen zwischen 15 und 64 Jahren Cannabis schon mal probiert haben - mehr als das Doppelte des europäischen Durchschnitts.

CEA ist eine unabhängige Organisation, deren Hauptaufgabe darin besteht, den Präsidenten und den Premierminister des Landes in verschiedenen Wirtschaftsfragen zu beraten. Die führenden Analysten des Berichts, die Ökonomen Emmanuelle Auriol und Pierre-Yves Geoffard, versuchen, die führenden Politiker in Frankreich davon zu überzeugen, dass eine vollständige Legalisierung nicht nur steuerlich von Vorteil ist, sondern es dem Staat auch ermöglicht, die Kontrolle über den Cannabismarkt zu erlangen, der derzeit in der Hand von Kriminellen ist. Nachdem der Vorschlag veröffentlicht wurde, wurde er von vielen Ärzten, Ökonomen und Politikern unterstützt.

Frankreich hat bekanntermaßen sehr strenge Gesetze über den Besitz und die Verwendung von Cannabis. Die derzeitige Regierung ist offen für Gesetzesänderungen. Im November 2018 wurde die Strafe für den Besitz auf nur 200 € Geldstrafe herabgesetzt, was ein Gesetz aus den 1970er Jahren ersetzte, dass eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und höhere Geldstrafen für illegalen Drogenbesitz und -konsum vorsah. Trotz alledem liegt Frankreich bei illegalem Drogenkonsum (einschließlich Cannabis) an der Spitze in Europa, insbesondere bei Teenagern.

Der Vorschlag von CEA löste in Frankreich eine weitere Diskussion über die Vorteile von medizinischem Cannabis und Cannabis zum Freizeitvergnügen (recreational aus. Die öffentliche Reaktion kam letzte Woche von Verkehrsministerin Elisabeth Borne, die bestätigte, dass der französische Staat immer noch gegen die Legalisierung von Cannabis für den Freizeitgebrauch ist. In Bezug auf medizinisches Cannabis führt die Regierung derzeit eine offizielle Studie über seine Vorteile durch. Die Studie sollte vor Ende 2019 abgeschlossen sein.

