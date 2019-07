In Summe wurden letzte Woche rund EUR 38 Mrd. an Anleihevolumina platziert (Financials: 40 %, Corporates: 33 %). Dies bedeutet, dass das gesamte Emissionsvolumen H1 2019 (EUR 828 Mrd.) rund 18 % über demVorjahresvergleichswert liegt. Seitens des Gesamtertrags am Sekundärmarkt sind alle EUR Credit-Indizes in H1 2019 (IG: 5,7 %; HY: 7,7 %; Fins Senior: 3,9 %; Fins Sub: 7,5 %)deutlich im Plus, wobei festzuhalten ist, dass der überwiegende Teil der Entwicklung in Q1 2019 stattfand. Auf Indexebene konnte der USD (IG: 9,6 %; HY: 10,2 %) gegenüber dem EUR Credit-Markt einen höheren Gesamtertrag in H1 2019 aufweisen. Am Freitag platzierte noch Volkswagen Bank eine EUR 500 Mio. Anleihe (MS+75 BP, 3J). IAG war mit einer Dualtrancheanleihe mit Laufzeiten bis ...

