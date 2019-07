Entspannungssignale im Handelsstreit lassen den deutschen Leitindex um mehr als 200 Punkte steigen. Die Aussichten für noch höhere Notierungen sind positiv.

Die Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen USA und China beflügeln den Dax. Der deutsche Leitindex notiert zur Handelseröffnung mit einem Plus von 1,7 Prozent bei 12.610 Zählern.

Damit startet das deutsche Börsenbarometer mit einem neuen Jahreshoch in die zweite Jahreshälfte. Die bisherige Rekordmarke 2019 lag bei 12.438 Punkten. Bereits in den ersten sechs Monaten legte die Frankfurter Benchmark um 17,4 Prozent zu. Mit einem Plus von 6,3 Prozent war es der zweitbeste Juni in der Dax-Historie, haben die Analysten der Düsseldorfer Bank HSBC berechnet. Am vergangenen Freitag war der Dax mit einem Plus von einem Prozent und 12.398 Punkten aus dem Handel gegangen.

Dabei haben sich die Kontrahenten im Handelsstreit lediglich auf eine Feuerpause geeinigt. US-Präsident Donald Trump verbreitete nach dem Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping Optimismus. Er gehe davon aus, dass China und die USA wieder auf Kurs seien, erklärte er. Neue Sonderzölle soll es auf absehbare Zeit nicht geben.

Trotz dieser positiven Signale überwiegt die Skepsis, dass dieser Konflikt gelöst wird. So glaubt der Chef des Münchener Ifo-Instituts, Clemens Fuest, nicht an eine Wende im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt. "Es spricht viel dafür, dass die USA in China eine Konkurrenz für ihre geopolitische Vormachtstellung sehen und deshalb den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas hemmen wollen", so Fuest. Er rechne deshalb "mit einer Fortsetzung des Handelskonflikts".

Die Stärke der Aktienmärkte ist angesichts der vielen weiteren wirtschaftlichen Probleme wie steigende Rezessionsängste und der europäischen Konflikte mit Italien und Großbritannien schon erstaunlich. Seit Jahresanfang ist der Dax um mehr als 2000 Punkte gestiegen, die zwischenzeitlichen Korrekturen waren eher moderat. Als nächstes Ziel dürfte der Index eventuell noch in diesem Monat die Marke von 12.800 Punkten ansteuern, dem Hoch des Monats August ...

