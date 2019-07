In Leistungswandler-Schaltkreisen wie AC/DC-Netzteilen, DC/DC-Wandlern und sogar DC-Zwischenkreisen sind kapazitive Filter erforderlich, um Schwankungen entgegenzuwirken, die Instabilität verursachen. Die richtige Wahl sorgt dabei für weniger oder gar kein Rauschen am DC-Ausgang sowie keinerlei Störungen, die an nahegelegene Schaltungen übertragen werden.

Die betreffenden Schwankungen werden den idealen, stabilen Wellenformen überlagert. Störungen können dabei verschiedene Ursachen haben. Eine häufige Störungsquelle ist die Gleichrichtung von Wechselstrom: am entsprechenden DC-Ausgang eines Gleichrichters wird in der Regel ein Teil des Quellen-AC-Inhalts überlagert. Schaltregler aller Art erzeugen während des Betriebs eine gewisse Restwelligkeit. Gute Designs versuchen in der Regel, diese Welligkeit so weit wie möglich zu verringern, können diese jedoch nicht vollständig beseitigen. Dabei integrieren Designer oftmals Kondensatoren in die Schaltkreise, um die mit diesen Schwankungen verbundene Energie kontinuierlich aufzunehmen. Gemeinsam mit entsprechenden Entladevorgängen lassen sich so Stromspitzen und -täler minimieren.

Als Ergebnis lässt der Kondensator kontinuierlich einen variierenden Strom passieren, der als Welligkeit (Ripple) bekannt ist. Dieser Ripple-Strom ist unvermeidlich, wenn der Kondensator seine geforderte Aufgabe erfüllt. Er verursacht dabei eine unerwünschte I2R-Erwärmung, wenn er durch den kondensatoreigenen äquivalenten Serienwiderstand (ESR) fließt. Übersteigen I2R-Effekte die Fähigkeit des Kondensators die Wärme abzuleiten, steigt seine Temperatur und die Zuverlässigkeit wird beeinträchtigt. Gemäß dem Arrhenius-Gesetz kann dies die Lebensdauer der Komponenten beeinflussen: die Lebensdauer verringert sich bei jedem Anstieg der Betriebstemperatur um 10 °C um die Hälfte. Eine extreme Erwärmung, die die angegebene Maximaltemperatur überschreitet, kann den Kondensator zerstören, indem flüssiges Elektrolyt austrocknet oder verkocht, was zu Rissen in oder einer Entzündung von Keramikkondensatoren führen kann. Ein Kühlkörper kann den Temperaturanstieg begrenzen, sofern das Platzangebot und die Gewichtsbeschränkungen dies zulassen. Andererseits kann die Berechnung des Ripple-Stroms und das Verständnis der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...