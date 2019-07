++ EMI aus Großbritannien zum verarbeitenden Gewerbe am Vormittag ++ Endgültige EMIs aus Europa und erste Messwerte aus Spanien und Italien ++ ISM-Herstellungsindex aus den USA vor wichtigem NFP-Bericht am Freitag ++10:30 Uhr | Großbritannien | EMI zum verarbeitenden Gewerbe (Juni): Der Konsens deutet auf einen leichten Rückgang von 49,4 auf 49,2 Punkte hin. Man sollte sich jedoch bewusst sein, dass Brexit-bezogene Entwicklungen zusammen mit dem Rennen um die Nachfolge von Theresa May ...

