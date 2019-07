DC/DC-Wandler für elektronische Systeme gibt es in nahezu allen denkbaren Anwendungen: Verbraucherelektronik, IT, Industrie, Transportwesen und mehr. Meistens sind sie in Systeme eingebettet und von der Außenwelt mit ihrer unvorhersehbaren Stromversorgung und den variablen Umgebungsbedingungen gut abgeschirmt.

Im Transportwesen ist das jedoch anders. Häufig speisen Systembatterien die DC/DC-Wandler, allerdings versorgen sie oft auch noch andere Lasten. Dabei können Spannungsspitzen, Stromstöße und Ausfälle auftreten. Die physische Umgebung im Transportwesen kann mit Kondensation, Stößen, Schwingungen und raschen Temperaturwechseln zwischen extremen Werten ebenfalls rau sein. Von Natur aus bewegt sich das Transportwesen auch zwischen unterschiedlichen bestrahlten EMV-Bedingungen mit Emissionen von mitunter hoher Leistung von anderen Fahrzeugen sowie Radio-, Fernseh- und Mobilfunkmasten. Modulare DC/DC-Wandler sind Standardartikel geworden. Selbst die preiswertesten Teile weisen hohe Leistung mit Sicherheitszertifizierungen auf. Doch erfüllen sie die Anforderungen des Transportwesens? Eine Untersuchung der Leistungsstandards in diesem Marktsegment zeigt, dass im Allgemeinen Sonderausführungen erforderlich sind.

Transportanwendungen können abweichende Nennspannungen haben

Schienenfahrzeuge gelten mit Nennspannungen, die zwischen 24 und 110 VDC variieren können, als anspruchsvollste Anwendungen für DC/DC-Wandler. Gemäß EN 50155-2017 "Anwendungen in Schienenfahrzeugen - Elektronische Ausrüstung auf rollendem Material" können die Nennspannungen zwischen -30 und +25 Prozent variieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...