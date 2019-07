Tenbagger gefällig? Von den 1.000 Aktien, die vor zehn Jahren an der Börse am meisten wert waren, haben seitdem immerhin 24 mindestens eine Verzehnfachung geschafft (inkl. Dividende). An der Spitze Amazon, Tencent - und der "luftige" Franzose Safran. Top aus Deutschland: Adidas mit einem Plus von 1.046%! Natürlich hat so eine Statistik immer was von "Hätte, hätte, Fahrradkette". Aber sie zeigt auch: Für extraordinäre Gewinne braucht es nicht unbedingt heiße Pennystock-Wetten. Es geht ebenso mit Wachstumsfirmen, die bereits eine gewisse Größe haben. Amazon, Visa, Mastercard, Estée Lauder, Booking, Apple - alles Unternehmen, die schon im Juni 2009 unseren (Konsum-)Alltag geprägt haben ....

