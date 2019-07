Seit Freitag blickt nicht nur die Börsenwelt gespannt auf das Treffen der Mächtigen beim G20-Gipfel in Osaka. Auf großer Bühne begegnen sich dort auch zwei Männer, die sich in den vergangenen Monaten nur wenig zu sagen hatten: Donald Trump und Xi Jinping. Nachdem der ungelöste Handelsstreit zunehmend die Weltkonjunktur bedroht, wäre bereits die Aussicht auf eine Wiederaufnahme konkreter Verhandlungen ein positives Signal. Nach den erst im Mai jäh zerstobenen Hoffnungen sind die Erwartungen derzeit allerdings nicht allzu hoch gesteckt. Das ist aus Sicht der Börsen wiederum gar nicht so schlecht, denn solche Situationen bergen Überraschungspotenzial - und zwar nach oben. Hemdsärmeligkeit vs. leise Töne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...