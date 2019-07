PUR bietet Sommer-Angebote zum Dahinschmelzen DGAP-News: Tele Columbus AG / Schlagwort(e): Sonstiges PUR bietet Sommer-Angebote zum Dahinschmelzen 01.07.2019 / 11:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Sommer, Sonne, Turbospeed PUR bietet Sommer-Angebote zum Dahinschmelzen * Erstklassige "Surf & Phone + HDTV"-Angebote für Neukunden * Auch Bestandskunden profitieren beim Wechsel auf Triple-Play-Angebote * "Pure Surf" und "Pure Speed Internet"-Tarife jetzt mit Online-Vorteil Berlin, 1. Juli 2019. PUR, die Marke der Tele Columbus Gruppe, startet ab morgen eine große Sommerkampagne mit zahlreichen attraktiven Angeboten, von denen sowohl Neukunden, als auch Bestandskunden profitieren können. So bieten die neuen Triple-Play-Angebote sonnige Preisvorteile von bis zu 300 Euro. Wer sich jetzt für ein "Surf & Phone + HDTV"-Paket mit Internetbandbreiten von 20, 200 oder 400 Mbit/s entscheidet, startet unabhängig von der gewünschten Bandbreite sechs Monate lang für nur 5 Euro pro Monat durch und erhält hierfür eine glasfaserbasierte Vollversorgung mit Internet, Telefonie inklusive deutschlandweiter Festnetzflat sowie einem umfangreichen TV-Paket in bester HD-Bildqualität. Die Pakete zu Top-Konditionen können online, im Shop oder per Telefon gebucht werden. Bestandskunden von PUR werden ab sofort für ihre Treue belohnt und können ebenfalls die Vorteilsangebote der Sommeraktion nutzen: Wer von einem Internetvertrag wie "Pure Surf" oder "Pure Speed" auf ein "Surf & Phone + HDTV"-Paket mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit wechselt, zahlt wie ein Neukunde im ersten halben Jahr nur 5 Euro monatlich. "Mit den Angeboten unserer Sommer-Promotion bieten wir sowohl Neu- als auch Bestandskunden ein hoch attraktives Preis-Leistungsverhältnis im Segment der Bundle-Angebote und in Kombination mit der gesamten multimedialen Vielfalt unserer glasfaserbasierten Netze einen echten Mehrwert", erklärt Stefan Riedel, Chief Commercial Officer der Tele Columbus AG. Exklusiv über den Online-Kanal stehen zudem alle "Pure Surf" und "Pure Speed"-Internetanschlüsse mit 20, 200 und 400 Mbit/s und optionalem Telefonanschluss, ohne Versandkosten und Aktivierungsgebühr und mit einer Mindestlaufzeit von nur drei Monaten für 20 Euro im Monat bereit. Nach Ablauf dieser Promo-Aktion sind die Tarife jederzeit monatlich kündbar. Die Sommeraktion wird mit einer nationalen Kampagne und aufmerksamkeitsstarken Motiven mit Schwerpunkt POS-Kommunikation beworben. Über die Tele Columbus AG Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten. Unter der Marke PUR bietet das Unternehmen Highspeed-Internet einschließlich Telefon sowie mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainment-Plattform an, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die Tele Columbus Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne digitale Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt das Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur- und Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden zudem Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG, mit Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und Chemnitz, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Kontakt: Silke Bernhardt Director Corporate Communications Telefon +49 (0)30 3388 4177 silke.bernhardt@pyur.com www.telecolumbus.com Leonhard Bayer Senior Director Investor Relations Telefon +49 (0)30 3388 1781 leonhard.bayer@telecolumbus.de www.telecolumbus.com 01.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Tele Columbus AG Kaiserin-Augusta-Allee 108 10553 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 3388 4177 Fax: +49 (0)30 3388 9 1999 E-Mail: silke.bernhardt@pyur.com Internet: www.telecolumbus.com ISIN: DE000TCAG172 WKN: TCAG17 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 833741 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 833741 01.07.2019 ISIN DE000TCAG172 AXC0103 2019-07-01/11:39