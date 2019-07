beim Blick auf den Aktienkursverlauf von Beyond Meat schütteln viele Anleger nur noch den Kopf. Seit dem Börsengang im Mai diesen Jahres hat sich der Aktienkurs auf USD 163 mehr als versechsfacht. Eine Marktkapitalisierung von knapp zehn Milliarden für ein Unternehmen mit einem erwarteten Jahresumsatz von 200 Millionen USD erscheint schließlich absolut übertrieben. Die Story des Fleischersatzherstellers trifft jedoch den Geschmack vieler Anleger. Bisher bieten die Amerikaner Beyond Burger, Beyond Sausage und Beyond Beef Crumbles. Fleischersatzprodukte stehen bei Verbrauchern hoch im Kurs. Einem Beitrag auf focus.de zufolge verbraucht ein Beyond Burger 90 Prozent weniger Treibhausgase und 46 Prozent weniger Energie und hat 99 beziehungsweise 93 Prozent weniger ...

