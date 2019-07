Die VST Building Technologies AG, die seit Jänner im direct market der Wiener Börse gelistet ist, hat sich wie geplant an der Premiumverbund-Technik Bau GmbH beteiligt und dafür Finanzmittel aus der neu emittierten Unternehmensanleihe eingesetzt. VST hat nunmehr 51 Prozent der Anteile an dem österreichischen Baupartner für rund 3,1 Mio. Euro übernommen. Mit Premiumverbund arbeitet das Unternehmen bereits seit Jahren sehr erfolgreich in Deutschland und Österreich zusammen, teilt VST mit. "Premiumverbund errichtet bei allen Projekten die Rohbauten unter Verwendung des VST-Systems, arbeitet profitabel und ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen", betont VST. Durch die Beteiligung will VST ihre Position in den Kernmärkten weiter ausbauen und ...

