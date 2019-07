Ende 2016 haben wir Trivago an die US-Technologiebörse Nasdaq gebracht. Seitdem gelten für uns andere Regeln. Aber von den alten wollten wir uns nicht gänzlich verabschieden. Dieser Spagat lässt sich durchaus meistern.

Ein Börsengang ist ein langwieriger Prozess. In aller Regel bereiten sich Unternehmen 12 bis 24 Monate darauf vor. Trivago schaffte es schneller: Wir brachten das Unternehmen in knapp sechs Monaten an die Nasdaq. Ein Teil des Managements kümmerte sich um das Tagesgeschäft, das besonders bei stark wachsenden Unternehmen die volle Aufmerksamkeit erfordert; der andere arbeitete praktisch Vollzeit am Börsengang. Wichtige Erfahrungen hat dabei die gesamte Mannschaft gesammelt - und auch andere Start-ups können daraus etwas lernen.

Wir können unsere Mitarbeiter besser motivieren

Unser Börsengang fiel auf einen Zeitpunkt, an dem Trivago vom Erfolg verwöhnt war. Seit der Gründung 2005 stiegen die Umsätze konstant. Gewinne wurden sofort reinvestiert, um den Umsatz weiter zu steigern. So wurde aus Trivago in kurzer Zeit eine globale Branchengröße. Und trotzdem war es wichtig, unsere Start-up-Kultur zu bewahren. Moderne Technologieunternehmen brauchen unternehmerisch denkende Mitarbeiter. Wer Fehler macht, soll sie als Chance begreifen. Doch wer ein motiviertes Team will, muss die richtigen Anreize bieten. Das passiert in Start-ups oft über Beteiligungen am Unternehmen. Auch bei uns erhält ein Großteil der Mitarbeiter einen wesentlichen Teil des Gehalts in Unternehmensanteilen. Durch den Börsengang konnten wir dafür endlich Liquidität sowie eine faire Marktbewertung schaffen. Unsere Mitarbeiter haben nun die volle Kontrolle über ihre Anteile und die Möglichkeit, quartalsweise darüber zu verfügen.

Wir sind erwachsen geworden

Seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...