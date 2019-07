Der Rosinger Index (siehe an der Wiener Börse hier) beendete das erste Halbjahr 2019 mit +8,3 Prozent und einem neuen All Time High. Die Gesamtperformance seit Start vor viereinhalb Jahren liegt nunmehr bei +153,22 % . Neu ist: Die Indexmembers sind nun nicht mehr online ersichtlich , also nur mehr der Rosinger Group und der Wiener Börse bekannt. Wir hörten noch: Zwei bisherige Indexmembers, die schon länger dabei waren, wurden diese Woche durch zwei neue ausländische Indexmembers ersetzt, soviel erfuhren. Gregor Rosinger will das auf Anfrage aber "nicht kommentieren". (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.07.)

Den vollständigen Artikel lesen ...