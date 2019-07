Die Aktie des Finanzdienstleisters konnte die zeitweise recht stürmischen Zeiten deutlich hinter sich lassen. Nun präsentiert sich der Point&Figure Chart von Wirecard klar bullish. Am 13. Juni entstand durch Überschreiten der 152 Euro ein Point&Figure Kaufsignal. Dessen zweites Kursziel wurde am 21. Juni durch den Rücksetzer in Form einer O-Säule aktiviert. Es lautet auf satte 186 Euro! Weiteres Potenzial von rund +22% Bei den momentanen Notierungen um 152 ergibt sich damit eine reelle Chance auf ... (Jörg Mahnert)

Den vollständigen Artikel lesen ...