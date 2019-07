Anfang Juni sackte die Aktie der Deutschen Bank auf ein neues Mehrjahrestief bei 5,80 Euro ab, doch seitdem zeigt die Kurve wieder deutlich nach oben. Zum Auftakt in die neue Woche geht es weiter aufwärts, das Papier legt bis in den Nachmittag 1,74 Prozent zu und steht damit ganz dicht vor der 7,00-Euro-Marke. Deren Überwindung könnte weiteren Aufwärtsdruck erzeugen. Das Chartbild hat sich in den letzten Wochen bereits deutlich aufgehellt. Inzwischen konnte die 50-Tagelinie (EMA50) überwunden werden ... (Alexander Hirschler)

