Audi und das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) geraten infolge eines Berichts in den Fokus bei Diesel-Mogeleien. Mittendrin: Ekhard Zinke. Der KBA-Präsident ließ schon vor Jahren die Distanz zur Autoindustrie vermissen.

Es ist die IAA 2007 in Frankfurt am Main, am Messestand der Auto-Tuningfirma Brabus. Vor laufender Fernsehkamera lobt Ekhard Zinke, Chef des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA), auf der Automesse einen von der Tuning-Firma umgebauten Smart - eines der schmutzigsten Autos auf deutschen Straßen. Der Smart aus dem Hause Daimler hat rund 100 PS, stößt mit 121 Gramm pro Kilometer so viel CO2 aus wie eine Mercedes C-Klasse und schlägt beim Feinstaub-Ausstoß selbst große Lkw.

Für Zinke - als KBA-Präsident immerhin oberster Kontrolleur der deutschen Autohersteller - alles kein Problem. Hier paare sich "Emotionalität mit Rationalität", schwärmte der KBA-Chef am Messestand von Brabus. "Eine Symbiose" sei das. Und: "Machen wir uns nichts vor: Wir Autofahrer leben auch von der Emotionalität, vom Fahrspaß." Das Video dürfte Zinke heute zumindest unangenehm sein. Äußern wollte er sich gegenüber der WirtschaftsWoche dazu nicht.

Dass der KBA-Chef zu viel Sympathie für die Autoindustrie übrig hat, davon zeugt nicht nur das zwölf Jahre alte Video der IAA. "Aus Umweltgründen nehme ich keine Autos von der Straße", sagte Zinke einige Jahre nach seinem Amtsantritt und wog damit die deutschen Autobauer in Sicherheit. Zudem beendet(e) der Präsident der obersten Kfz-Behörde Deutschlands seine E-Mails gern "mit industriefreundlichem ...

