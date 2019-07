Dem größten deutschen Bankhaus droht nun ein radikaler Mitarbeiterabbau. Insidern zufolge sollten bis zu 20.000 Stellen wegfallen. Die Kosten wurden bereits in den vergangenen Jahren immer weiter abgebaut, aber wirklich aus der Krise ist die Bank dadurch nicht gekommen. Schafft die Bank durch diesen Schritt nun eine Neuorientierung und einen Neuanfang? Nach Medienangaben dürfte eine offizielle Bestätigung am 8. Juli folgen. Ob der Stellenabbau also wirklich stattfindet, ist noch unklar. Anleger ... (Anna Hofmann)

