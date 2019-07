Die neue Börsenwoche steht ganz im Zeichen des am Wochenende in Osaka stattgefundenen G20-Gipfelt. Der ganz große Durchbruch ist war ausgeblieben, aber es wurden einige weitreichende Entscheidungen getroffen, insbesondere was die Themen Klimaschutzabkommen und die Huawai-Blockade durch die USA betrifft. Auch in den kommenden Tagen wird es extrem spannend, denn die US-Indizes stehen kurz vor neuen Höchstständen und damit starken technischen Kaufsignalen. Noch sind diese Widerstandsmarken nicht überwunden. ...

