Ein Erbstreit und der ruinöse Preiskampf haben Deutschlands einst beliebtester Biermarke Oettinger schwer zugesetzt. Inhaberin Pia Kollmar will den Mittelständler neu starten - ohne Werbung, dafür mit Hanf.

Als Erstes nietet der Laster mit der 25 Tonnen schweren Ladung das Wartehäuschen an einer Bushaltestelle um. Wenig später bleibt das 30 Meter lange Monstrum an einer Ampelanlage hängen, Arbeiter müssen ihn mit Sägen befreien. Und als es zwei Tage später über eine Ausweichroute weitergeht, muss der Spezial-Lkw zwölf Zentimeter tiefer gelegt werden, damit er unter einer Brücke hindurchpasst. Dann endlich erreicht er sein Ziel - die Brauerei des Bierproduzenten Oettinger in Mönchengladbach.

500 Kilometer weiter südöstlich kann dessen Inhaberin Pia Kollmar aufatmen. Die neuen Drucktanks sind angekommen, die zehn Millionen Euro teure Modernisierung kann planmäßig weiterlaufen. Das ist umso wichtiger, weil sich das vom Geschäft sonst nicht behaupten lässt. In den vergangenen zehn Jahren hat das in blauen Kästen ausgelieferte Billigbier ein Viertel seines Absatzes in Deutschland verloren, der einstige Marktführer ist damit hinter Krombacher auf Platz zwei zurückgefallen. Auch im Vergleich zu den meisten anderen Herstellern ging es mit Oettinger auf dem Heimatmarkt besonders stark bergab.

Insgesamt ist der Bierabsatz in Deutschland seit 2008 um neun Prozent gefallen. Die sinkende Nachfrage führt dazu, dass auch namhafte Hersteller ihr Bier mit Rabatt in den Markt drücken. Dadurch schrumpft der Preisabstand zu Billigmarken, denen so ihr wichtigstes Verkaufsargument abhanden kommt. Bei Oettinger lähmten zusätzlich Todesfälle und ein Erbstreit das Unternehmen. Der ist nun in Kollmars Sinne beendet. Mit neuer Geschäftsführung und neuen Produkten will sie den Niedergang stoppen.

Die 5000-Einwohner-Stadt Oettingen liegt zwischen Nürnberg und Augsburg, den Kreisverkehr in der Ortsmitte schmückt ein wuchtiger Braukessel. Am Stadtrand ragen Edelstahltanks und Bierkästentürme in den Himmel. Kollmar empfängt am Werkstor Nord. Die 49-Jährige trägt schwarzen Hosenanzug, schwarzes Shirt und einen Gürtel mit vergoldeter Schnalle und den Initialen PK. Die blonden Haare hat sie zum Pferdeschwanz gebunden. Gemeinsam mit Vertriebsgeschäftsführer Peter Böck, den Oettinger im vergangenen Jahr vom Capri-Sonne-Hersteller Wild abgeworben hat, führt sie in einen kleinen Besprechungsraum neben dem holzgetäfelten Empfang. Dass es alles andere als rundläuft, bestreiten beide nicht. "Bei der Menge sind wir gewachsen, beim Ertrag war das vergangene Jahr jedoch schwer für uns", sagt Böck. 2017 lag der Umsatz des Unternehmens bei 313 Millionen Euro - von denen ein mickriger Gewinn von gerade mal 1,8 Millionen Euro nach Steuern übrig blieb.

Dem Mann, dessen Bild an der Wand im Besprechungsraum hängt, würde das wenig gefallen. Pia Kollmars Vater Günther hatte in den Fünfzigerjahren eine kleine bayrische Dorfbrauerei übernommen und innerhalb von drei Jahrzehnten zu einem der größten deutschen Braukonzerne gemacht. Früh hatte er erkannt, dass Bier häufiger zu Hause statt in der Kneipe getrunken wird und deshalb auf Flaschenabfüllung gesetzt. Vor allem aber verzichtete er, anders als Wettbewerber, auf den Zwischenhandel, das kleinteilige Gastronomiegeschäft und klassische Werbung.

Bis heute beliefert Oettinger den Handel selbst statt über Logistiker und Fachgroßhändler. 150 eigene Laster karren die blauen Kästen aus den Braustätten in Oettingen, Gotha, Braunschweig und Mönchengladbach an die Rampen Tausender Lebensmittel- und Getränkeläden. Allein dadurch werde die Kiste Bier rund drei Euro günstiger, rechnete Kollmar immer wieder ...

