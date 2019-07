Valneva SE startet die zweite Phase 2-Studie in der klinischen Entwicklung des führenden, einzigartigen Lyme Borreliose-Impfstoffkandidaten, VLA15. Das Ziel der Phase 2-Studien für VLA15 ist die Bestimmung der optimalen Dosierung und des optimalen Impfschemas, basierend auf Immunogenitäts- und Sicherheitsdaten, für die weitere Verwendung in einer zulassungsrelevanten Phase 3- Wirksamkeitsstudie. Im Anschluss an die Run-in-Phase der ersten Phase 2-Studie VLA15-201 wurden nach erfolgter Freigabe durch ein unabhängiges Gremium zur Überwachung der Sicherheit derPatienten ("Data Safety Monitoring Board") zwei Dosierungen für die weitere Entwicklung ausgewählt.1 Ziel der nun begonnenen zweiten Phase 2-Studie, VLA15-202, ist die Evaluierung eines alternativen Impfschemas für ...

