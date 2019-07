Nach der Ausweisung des deutschen Botschafters im März will das südamerikanische Land seine Beziehungen zu Deutschland wieder normalisieren.

Nach der Ausweisung des deutschen Botschafters Anfang März will Venezuela seine diplomatischen Beziehungen zu Berlin wieder normalisieren. Botschafter Daniel Kriener gelte nicht länger als unerwünschte Person, teilte das Außenministerium in Caracas am Montag mit. Der stellvertretende Außenminister Yván Gil habe sich mit der Beauftragten des Auswärtigen Amtes für Lateinamerika und die Karibik, ...

