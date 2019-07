Münster hat den Zuschlag für die "Forschungsfertigung Batteriezelle" bekommen. Doch nicht alle sind mit der Standortwahl einverstanden.

Die Ministerpräsidenten von Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen haben die Standortwahl für die Batteriezellenforschung in Münster massiv kritisiert. In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beschweren sie sich über die Entscheidung von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU). "Mit der Entscheidung für Münster, die wohl einen langwierigen Aufbau neuer Strukturen nach sich zieht, wird wertvolle Zeit im Wettlauf gegen Deutschlands Wettbewerber ...

