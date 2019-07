Mit starkem Rückenwind war der Dax in die neue Handelswoche gestartet. Am Dienstag stehen der EU-Sondergipfel und das Opec+-Treffen im Fokus der Anleger.

Mit den positiven Vorgaben der Wall Street dürfte der Dax an diesem Dienstag seinen Aufwärtstrend fortführen. Am Montag hatte der deutsche Leitindex das zweite Börsenhalbjahr mit einem neuen Jahreshoch begonnen und startete den Handel bei 12.619 Zählern. Zum Handelsschluss notiert der Index schließlich bei 12.531 Zählern - ein Plus von 0,99 Prozent.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China hat die Wall Street zum Wochenauftakt gestützt. US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Kollege Xi Jinping hatten sich am Wochenende auf einen Burgfrieden geeinigt. Außerdem lockerte Trump den Bann auf den chinesischen Netzwerk-Ausrüster Huawei. "Das ist der bestmögliche Ausgang des Treffens", sagte Hans Peterson, Manager bei der Vermögensverwaltung der Bank SEB.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent höher auf 26.717 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,8 Prozent auf 2964 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 1,1 Prozent auf 8091 Punkte.

2 - Handel in Asien

Die Anleger haben an der Börse in Tokio am Dienstag eine Verschnaufpause eingelegt. Der Nikkei-Index notierte leicht im Plus bei 21.749 Punkten, nachdem er am Vortag rund zwei Prozent zugelegt hatte. Der breiter gefasste Topix lag kaum verändert bei 1587 Punkten. Analysten sprachen von Gewinnmitnahmen. Am Montag hatte die Erleichterung über eine Annäherung der USA und China im Handelsstreit die Börsen angetrieben.

3 - EU setzt ihren Sondergipfel fort

Nachdem sich die Regierungschefs am Sonntag und Montag in Brüssel trotz eines Gesprächsmarathons nicht auf die Besetzung der EU-Spitzenposten verständigen konnten, wollen sie am Dienstag weiter über den Nachfolger von Jean-Claude Juncker als EU-Kommissionspräsident verhandeln.

Da mehrere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...