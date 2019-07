Das Footwear Development Center in Wyandotte/Michigan, ist ein 186 m2 großes Labor, das über hochmoderne Maschinen für die Entwicklung von Laufsohlen, Zwischensohlen und Schuhböden verfügt. Das Center unterstützt Designer beim Umsetzen ihrer Visionen und beschleunigt die Markteinführung in der Schuhbranche durch Prüfungen neuer Werkstoffe und Prototyping mittels PU-Direktspritzguss. Direktspritzguss und Schauraum Darüber hinaus hat BASF kürzlich sein Footwear Development Center in Italien erweitert und ein neues Center in Thailand eröffnet. Beide sind mit neuen Maschinen für den Direktspritzguss und Schauräumen ausgestattet. "Unser Footwear Development Center in Italien war nach seiner Gründung branchenweit die erste Einrichtung, in der Werkstoffkompetenz und Innovation für die Mode- und Schuhbranche unter einem Dach vereint waren", so Thomas Bartz, Business Manager Consumer, Europa, BASF. "Nun können wir Designer und Marken an innovative Werkstoffe und Produktionsprozesse heranführen - sei es in Europa, den USA oder Asien. Das verdanken wir unseren Innovationszentren für den Schuhsektor rund um den Globus." Im nächsten Jahr wird BASF auch in Taiwan ein Footwear Innovation Center eröffnen, um seine Position und Kooperationsfähigkeit im Raum Asien-Pazifik weiter zu stärken. Das Center mit strategisch günstiger Lage in Taiwan vermittelt Schuhexperten, wie die Werkstoffe von BASF dazu beitragen können, mit modernen Herstellungsprozessen die Schuhe der Zukunft zu entwickeln und Aspekte wie Komfort, Leistung, Qualität und Design zu optimieren. Die Zukunft der Schuhmaterialien gestalten BASF und Longterm Concept haben kürzlich den Mehrzweck-Athleisure-Schuh X-Swift vorgestellt, in dem mehrere Hochleistungswerkstoffe verarbeitet wurden. Auf der nächsten A+A-Messe (Internationale Messe für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit) vom 5. bis 8. November 2019 in Düsseldorf wird BASF ein weiteres Schuhkonzept präsentieren. "Mit über 40 Jahren Erfahrung im Bereich der Schuhmaterialien können wir mit Stolz auf zahlreiche Innovationen verweisen. Dazu zählen Infinergy, eine PU-Zwischensohle mit hoher Rückprallelastizität, oder neue thermoplastische Polyurethane, die die Schuhlandschaft verändert haben", ergänzt Andy Postlethwaite, Senior Vice President, Performance Materials, Asien-Pazifik, BASF. (sf)

