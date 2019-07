Dass der eine oder andere Allianz-Anleger in diesen Tagen verschwitzte Hände hat, dürfte nicht allein den hohen Temperaturen geschuldet sein. Auch der jüngste Anstieg des Kurses dürfte mit dazu beigetragen haben, denn die Aktie nähert sich erneut ihrem Jahreshoch. Dieses war am 2. Mai bei 216,20 Euro ausgebildet worden. Am Montag beendete die Aktie durch einen Anstieg über den oberen Rand der bullischen Flagge eine mehrtägige Korrektur und setzte ihre Anfang Juni auf dem Niveau von 196,34 Euro begonnene ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...