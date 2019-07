Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Ströer -1,89% auf 64,8, davor 7 Tage im Plus (8,81% Zuwachs von 60,7 auf 66,05), publity -1,51% auf 35,9, davor 6 Tage im Plus (9,46% Zuwachs von 33,3 auf 36,45), Biofrontera -0,25% auf 8, davor 6 Tage im Plus (11,54% Zuwachs von 7,19 auf 8,02), Callaway Golf +0,99% auf 17,33, davor 6 Tage im Minus (-6,08% Verlust von 18,27 auf 17,16), Puma -0,17% auf 58,55, davor 5 Tage im Plus (5,49% Zuwachs von 55,6 auf 58,65), OTE -0,85% auf 12,89, davor 5 Tage im Plus (6,82% Zuwachs von 12,17 auf 13), Aurelius -0,48% auf 41,56, davor 5 Tage im Plus (10,13% Zuwachs von 37,92 auf 41,76), Valneva +2,56% auf 3,2, davor 5 Tage im Minus (-4,88% Verlust von 3,28 auf 3,12), Ballard Power Systems -1,23% auf 4,03, davor 4 Tage im Plus (9,97% Zuwachs von 3,71 auf 4,08), ...

