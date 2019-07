Die Gazprom-Aktie legte am Montag einen fulminanten Start in den Juli auf das Parkett. Nachdem der Widerstand bei 6,50 Euro in der zweiten Junihälfte mehrfach vergeblich attackiert worden war, gelang zum Start in den neuen Monat nicht nur der Anstieg über den Widerstand. Auch das alte Jahreshoch bei 6,74 Euro, das am ersten Handelstag im Juni ausgebildet worden war, wurde durch den Anstieg auf 6,87 Euro klar überwunden. Die spannende Frage ist nun, ob der Juni auch an den folgenden Handelstagen ... (Dr. Bernd Heim)

