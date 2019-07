Nachdem die Beyond Meat-Aktie am 18. Juni mit einem Shooting Star aus dem Handel gegangen war, entfaltete sich ein Abwärtstrend. Er ließ den Kurs der Aktie bis zum 25. Juni auf das Niveau von 116,48 Euro zurückfallen. Hier gelang es den Käufern, die Aktie zu stabilisieren und einen neuen Anstieg einzuleiten. Allerdings scheint es sich bei diesem Anstieg nicht um einen neuen Aufwärtstrend, sondern eher um eine Korrektur in einer übergeordneten Abwärtsbewegung zu handeln. Es gelang den Bullen nur, ... (Dr. Bernd Heim)

