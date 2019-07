Anleger, die auf die NEL-Aktie setzen, gehen in diesen Tagen ein hohes Risiko ein, denn das norwegische Unternehmen wird an der Börse mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 16 bewertet. Damit nicht genug, ist die Geschäftstätigkeit derzeit auch noch hochgradig defizitär. Das Unternehmen ist zwar in einem hoch spannenden Markt tätig, doch neben ihm tummeln sich dort noch andere Unternehmen, die alle nur das eine Ziel verfolgen, Geld zu verdienen und die lieben Konkurrenten langfristig aus dem Markt ... (Dr. Bernd Heim)

