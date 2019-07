Hacker forderten von der Hamburger Juwelierkette eine hohe Summe in Bitcoin. Wempe gab den Forderungen der Kriminellen nach.

Die Hamburger Juwelierkette Wempe ist von Cyberkriminellen erpresst worden. Die Täter hätten das Computersystem der Firma mit einer speziellen Software blockiert, bestätigte das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. "Das war eine Geiselnahme unserer Daten auf unseren eigenen Servern", sagte Sprecherin Nadja Weisweiler dem "Hamburger Abendblatt".

Der Angriff auf den Juwelier mit Filialen in mehreren deutschen Städten und etwa in New York ...

