Wie berichtet, gibt es einen Streit zwischen der EU und der Schweiz um ein neues Partnerschaftsabkommen. Weil sich die Schweizer Regierung weigert, dem bereits ausgehandelten Vertrag zuzustimmen, ließ die EU die Anerkennung der Schweizer Börsenregulierung gestern auslaufen. Eine Notfallverordnung zum Schutz des Schweizer Börsenplatzes sieht vor, in Reaktion auf die EU-Entscheidung den Handel mit Schweizer Aktien in der EU zu unterbinden. Nahezu alle Schweizer Aktien sind seit gestern vom Handel an EU-Börsen ausgesetzt. Auch an der Wiener Börse gibt es eine entsprechende Maßnahme. Was ist aber mit den Schweizer Unternehmen, die an der Wiener Börse notieren? "Vom Streit um das Partnerschaftsabkommen zwischen EU und Schweiz sind nur Aktien von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...