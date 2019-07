Bisher hatten die EU-Institutionen eine Eintragung abgelehnt, da der Titel die guten Sitten verletzt. Nun sieht das ein wichtiger EU-Gutachter anders.

Ein wichtiger EU-Gutachter hat empfohlen, den Titel des Films "Fack Ju Göhte" als Marke zuzulassen. Es sei nicht erwiesen, dass die Bezeichnung beleidigend und vulgär sei, erklärte der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof (EuGH), Michal Bobek, am Dienstag in Luxemburg (Rechtssache C-240/18 P).

Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) und das EU-Gericht hatten die Eintragung der Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...