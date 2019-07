Die Wiener Börse hat die Halbjahres-Statistik präsentiert: Im 1. Halbjahr 2019 beträgt der Aktienumsatz an der Wiener Börse 31,64 Mrd. Euro, ein Rückgang von 14,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (HJ1 2018: 37,06 Mrd. Euro). Europäische Börsen haben im ersten Halbjahr Rückgänge zwischen 10 und 30 Prozent verzeichnet, betont die Börse in einer Aussendung. Mit 5,27 Mrd. Euro liegt der durchschnittliche Monatsumsatz in Wien jedoch stabil über dem Fünf-Jahres-Mittel von 5 Mrd. Euro. Inklusive Dividenden zeigt der ATX im 1. Halbjahr eine Rendite von + 12,17 % (+ 8,45 % ohne Dividenden). Im ersten Halbjahr gaben die ATX-Unternehmen heuer Rekorddividenden von über 3,2 Mrd. Euro bekannt. Mit einem Kursanstieg von 34 % ...

