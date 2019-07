Die Aktie des Modehändlers Global Fashion Group ist heute in Frankfurt gestartet. Der Emissionskurs lag bei 4,5 Euro, der erste Kurs an der Börse etwas schwächer bei 4,47 Euro. Im Verlauf ging es dann etwas weiter nach unten. Offenbar steht weiterer Zuwachs für die Wiener Börse in den Startlöchern. Kommende Woche am 11. Juli soll die Addiko Bank starten. Und: "Aktuell sind weitere Unternehmen dabei, sich börsenfit zu machen. Das zeigt den Stellenwert von Eigenkapital auf", kündigt Börse-CEO Christoph Boschan an. Und: Die Neuordnung der Marktsegmentierung mit der Einführung des direct market und des direct markt plus Anfang 2019 war Anlass, nun auch die Regelwerke an den international üblichen Sprachgebrauch ...

