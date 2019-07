Kryptowährungen erlebten in diesem Frühjahr eine große Rallye und eine echte Achterbahnfahrt in den ersten Tagen des Sommers, wobei Bitcoin Ende Juni auf bis zu 13.866 USD (Unterschied von 10.000 USD nach Tiefstständen vom Dezember 2018) stieg und heute auf ein lokales Tief von 9.650 USD zurückfiel. Bitcoin ist 2019 immer noch deutlich im Plus (mehr als 150%) und verteidigt derzeit den Gap-Bereich um die 10.000 USD-Marke. Das nächste Unterstützungsniveau liegt bei 8.750 USD.

