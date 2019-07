Sie ist Basis-Altersvorsorge für Selbstständige und Steuersparmodell für Besserverdienende: die Rürup-Rente. Die besten Tarife mit und ohne Garantie für jüngere und etwas ältere Versicherungsnehmer.

Konzepte, Excel-Tabellen, Büroausstattung - wer sich selbstständig macht, hat jede Menge zu tun. Ein ganz wichtiges "To do" ist natürlich auch die finanzielle Absicherung im Alter. Freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen? Oder doch lieber über die Basis- beziehungsweise Rürup-Rente vorsorgen? Reich macht beides nicht, so viel ist sicher. Aber ohne Altersvorsorge dazustehen, ist ebenso sicher keine Alternative.

Das Risiko Altersarmut lässt sich so teilweise ausschalten. "Wer seine Altersvorsorge plant, muss auf die Ausgewogenheit achten", sagt Stefan Schießer von der Frankfurter Honorarberatung. "Eine lebenslange Rente, wie sie die Rürup-Rente zahlt, schaltet das Langlebigkeitsrisiko aus." Darüber hinaus könne man einen größeren Kapitalbetrag beispielsweise über ETF-Sparpläne aufbauen. Ein solcher Kapitalbetrag ist irgendwann aufgebraucht, die Basisrente gibt es bis zum Tod. Auch wenn der Versicherte steinalt wird.

Doch wie finden Verbraucher die besten Tarife, worauf müssen sie achten? Das Ranking des Analysehauses Morgen & Morgen und der Wirtschaftswoche bietet Orientierung im Tarifdschungel und kürt die besten fondsgebundenen Basisrentenversicherungen. Betrachtet wurden zwei Musterfälle: Ein 50-Jähriger schließt einen Vertrag mit einem monatlichen Beitrag von 750 Euro für eine Laufzeit von zwölf Jahren ab. Und ein 37-Jähriger bindet sich bei einem monatlichen Beitrag von 250 Euro für 30 Jahre.

Beide Musterfälle wurden jeweils mit und ohne Beitragsgarantie gerechnet. Dabei berechnete Morgen & Morgen auch, wie sich die Verträge in besonders schwachen und besonders starken Kapitalmarktphasen entwickeln würden - "in Zeiten von Null- und Niedrigzinsen eine wichtige Betrachtung", sagt Benjamin Brummer, Rürup-Experte des Analysehauses. Ausgezeichnet wurden dann die Verträge mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Punkte gab es sowohl für die Anspar- als auch für die Rentenphase.

Im Fall des 37-Jährigen wurden acht Rürup-Renten ohne Garantie und zwei mit Garantie mit der Note "sehr gut" ausgezeichnet. Der 50-Jährige hat die Wahl zwischen acht Policen ohne Garantie und drei mit Garantie, die ein "sehr gut" bekommen haben.

Die besten fondsgebundenen BasisrentenMusterfall 1: Die besten Rürup-Rententarife für einen 37-Jährigen ohne Garantie bei 30 Jahren Laufzeit (250 Euro Monatsbeitrag)Anbieter/TarifWorst-Case-Kapital*(in €)mittleresKapital**(in €)Rente***(in €)Renten-steige-rung****(in %)Gesamt-punkte/NoteBarmeniaBasisRente Invest83.300258.5005921,6017sehr gutEuropaE-FBR84.290252.0306691,9016sehr gutCanada LifeGNR+ Generationbasic plus85.420256.6605491,0015sehr gutWürttembergischeGenius BasisRente80.070246.6005152,3514sehr gutZurich Dt. HeroldBasis Renteinvest Spezial77.550238.6906861,4613sehr gutALTE LEIPZIGERALfonds-Basis - Tarif FR7078.000239.9905811,8512sehr gutContinentaleBasisRente Invest BRI77.890228.5906031,7012sehr gutStuttgarterBasisRente invest - T5975.680232.3206031,8512sehr gutCondorC79 Congenial - basis Comfort74.500226.1506522,6011gutdie BayerischeBasis-Rente Aktiv73.350231.4906031,9011gutGothaerBasisVorsorge Fonds (FR17-5)78.910228.1806191,0011gutLV 1871FBRV-Performer76.230234.8505962,0811gutuniVersaAufbauRENTE-topinvest75.250229.8306231,3511gutVolkswohl BundBFR72.930230.2406091,6511gutBaslerBasisRente Invest vario (BFR)71.300228.1806011,4010gutSwiss LifeMaximo75.140229.4205451,6010 gutAllianzBasisRente InvestFlexBVRF175.250228.1803472,409befriedi-gendAXA / DBVBR - ALVF1 Fonds-Rente72.930224.9305441,959befriedi-gendHanseMerkurBasis Care Invest73.760224.5306071,159befriedi-gendProvinzial RheinlandBasisRente FlexGarantIndividuell (Tarif 82)72.930222.1305741,809befriedi-gendDeutsche Ärzte-versicherungBR - DLVF1 Fonds-Rente71.710218.9805262,108befriedi-gendNürnbergerNFR2928T70.410216.2605511,708befriedi-gendWWKBasisRente invest71.300217.0306511,708befriedi-gendConcordia oecoBasis-Rente-Invest plus68.950213.9604331,607ausrei-chendInterMeinLeben Basisrente72.210221.3404561,607ausrei-chendStandard LifeMaxxellence Invest - Tarif S67.620207.5904920,005ausreichend

Vorgaben: Fondsgebunde Basisrente ohne Garantie, 37-jähriger, 30 Jahre Laufzeit, 250 Euro monatlicher Beitrag, Todesfallschutz Aufschubzeit: günstigster Todesfallschutz mit mindestens Guthaben, Todesfallschutz Rentenbezug: 10 Jahre Rentengarantiezeit alternativ Kapitalrückgewähr, je ein Tarif pro Anbieter.Noten: 12-18 Punkte: sehr gut, 10-11 Punkte: gut, 8-9 Punkte: befriedigend, 5-7 Punkte: ausreichend*nach dem Volatium-Standard berechnete mittlere Kapitalleistung der schlechtesten 20% Szenarien für Aktienfonds Risikoklasse 6**nach dem Volatium-Standard berechnete mittlere Kapitalleistung aller Szenarien für Aktienfonds Risikoklasse 6***Rente die garantiert zur Auszahlung kommt wenn das mittlere Kapital erreicht wird****aktuell deklarierte Überschussbeteiligung im Rentenbezug für dynamische Renten; mögliche jährliche Rentensteigerung

Stand: Juni 2019Quelle: MORGEN & MORGEN GmbH

Die Basisrente, umgangssprachlich als Rürup-Rente nach dem Ökonomen Bert Rürup bezeichnet, wurde 2005 in Deutschland als steuerlich begünstigte Form der privaten Altersvorsorge eingeführt. Sie trat damit neben die betriebliche Altersversorgung, die Riester-Rente und die klassische private Rentenversicherung. Kritik an der Rürup-Rente gibt es jede Menge, aber "sie kann aus steuerlicher Sicht für gut Verdienende, Selbständige und Freiberufler interessant sein", sagt Axel Kleinlein, Vorstandssprecher des Bunds der Versicherten. "Da es sich immer um eine Einzelfallprüfung handelt, empfehlen wir in jedem Fall vorab mit dem Steuerberater ins Gespräch zu gehen."

Gerade wer gut verdient und einen hohen Steuersatz hat, profitiert - egal ob selbstständig oder angestellt. Denn die Beiträge der Basisvorsorge lassen sich bis zu einem bestimmten Höchstbetrag anteilig als Vorsorgeaufwendungen von der Steuer absetzen. Für das Jahr 2018 waren das gut 23.700 Euro, die zu 86 Prozent abgesetzt werden konnten. In diesem Jahr sind es 88 Prozent. Übrigens: Die Rürup-Rente wird lediglich in der Ansparphase steuerlich gefördert. Auf die späteren Renten fallen dann Steuern an - bis 2039 noch anteilig, ab 2040 zu 100 Prozent. Da der Steuersatz im Alter häufig niedriger ausfällt ...

