Heute möchte ich eine Trendanalyse für die BASF Aktie machen. Dafür wird die Aussage von verschiedenen Trend-Indikatoren herangezogen. Die Analyse dient dazu ein Gefühl zu bekommen, ob es sinnvoll ist in der Aktie investiert zu sein. Vorab aber die Trends im Chart: Wie in der Grafik zu sehen ist, verlaufen die übergeordneten Trends eher abwärtsgerichtet. Sollte sich dieser Trend fortsetzten, dann müssten wir in den nächsten Wochen und Monaten weiter fallende Kurse sehen. Mit dem Tief von Ende 2018 ... (Andreas Opitz)

Den vollständigen Artikel lesen ...