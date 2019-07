Für die BASF-Aktie beginnt der Juli mit leichten Abschlägen. Nachdem der Kurs bereits am Montag Verluste verzeichnete, geht es auch am Dienstag in südlicher Richtung. Bis zum Nachmittag gibt das Papier 1,9 Prozent nach. Im Stochastic Momentum Index ist dadurch nun ein Verkaufssignal entstanden. Dieses wurde jedoch im oberen neutralen Bereich gebildet und ist daher von geringerer Signifikanz. In den letzten Wochen hatte sich die Aktie in ansteigender Form präsentiert und zuletzt auch die 50-Tagelinie ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...