Die Halbjahres-Bilanz am Markt für neue Personenwagen der Schweiz

und des Fürstentums Liechtenstein fällt trotz eines marginalen

Rückgangs positiv aus. Mit 157'136 Neuimmatrikulationen fehlen

lediglich 0,5 Prozent oder 774 Fahrzeuge auf den vergleichbaren

Vorjahreszeitraum. Damit gestaltet sich die Nachfrage nach

Neufahrzeugen stabil. Zu einem Plus hat es auch wegen des Junis nicht

gereicht, der in diesem Jahr zwei Arbeitstage weniger hatte als 2018.

Deshalb ist das Minus des vergangenen Kalendermonats von 9,8% oder

3'085 auf 28'391 Neuzulassungen keine grosse Überraschung. Für das

zweite Halbjahr ist auto-schweiz positiv gestimmt.



An einem durchschnittlichen Arbeitstag werden in der Schweiz rund

1'200 neue Personenwagen eingelöst. Dies erklärt bereits einen

Grossteil des Marktrückgangs im Juni, der durch die jahresübliche

Kalenderverschiebung sowie das späte Pfingstwochenende gegenüber 2018

mit zwei Arbeitstagen im Rückstand liegt. Über ein gesamtes Jahr

gleichen sich die entsprechenden Effekte aus, für einen einzigen

Monat kann dies jedoch durchaus Auswirkungen auf die Ergebnisse

haben.



Dennoch ist auto-schweiz-Mediensprecher Christoph Wolnik mit der

Marktsituation nicht unzufrieden: «Das erste Halbjahr geht so in

Ordnung, auch wenn wir uns den Abschluss im Juni natürlich anders

gewünscht hätten. Die Aussichten für das zweite Halbjahr sind aber

positiv, denn die letztjährigen Probleme mit der Umstellung auf den

neuen Prüfzyklus WLTP sind grösstenteils überwunden. Und zu unserer

Jahresprognose von 308'000 neuen Personenwagen haben wir mehr als die

halbe Strecke schon geschafft.» Auch aufgrund vieler Neuerscheinungen

blicke man optimistisch auf die zweiten sechs Monate des Jahres, so

Christoph Wolnik weiter.



Durchwegs gute Nachrichten gibt es von der Entwicklung der

alternativen Antriebe. Verglichen mit 2018 ist deren Stückzahl im

ersten Halbjahr um 68,2 Prozent auf genau 16'700 gewachsen, ihr

Marktanteil stieg von 6,3 auf 10,6 Prozent. Zulegen konnten dabei vor

allem Elektroautos (+147,2 Prozent) und Hybridantriebe aus

Verbrennungs- und Elektromotor (+48,4%). Von letzteren wurden

erstmals in einem Halbjahr über 10'000 Stück immatrikuliert (10'237,

davon 9'177 mit Benzin- und 1'060 mit Diesel-Motor). Aber auch bei

CNG-Modellen, die mit Erd- und Biogas betrieben werden können, ist

mit einem Plus von 50,5 Prozent im Juni eine positive Entwicklung

feststellbar.



Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen unter www.auto.swiss

zur Verfügung.



