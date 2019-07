Sie gilt als die führende E-Commerce-Plattformen in Südostasien und Taiwan: 2015 in Singapur gestartet, konnte sich Shopee mittlerweile nach Thailand, Malaysia, Indonesien, Taiwan, Vietnam und in die Philippinen ausdehnen. Auf der der zur Singapurer Sea Group gehörenden Plattform können Kunden inzwischen nahezu die komplette Bandbreite an Waren kaufen - darunter Artikel aus den Kategorien Unterhaltungselektronik, Gesundheit & Beauty, Wohnen & Leben, Mode, Spielzeug oder Fitness. Beim Ausbau der ... (Marco Schnepf)

