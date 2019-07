Googles Stratege für künstliche Intelligenz, Jeff Dean, verteidigt die Kooperation mit der US-Armee - und träumt von weniger Datenschutz.

Wenn Jeff Dean, 50, über den Google Campus in Mountain View läuft, nicken ihm die Leute freundlich zu. Hier ist er ein Superstar: Mit seinem Kollegen Sanjay Ghemawat programmierte er die Suchmaschine neu, als sie in den Anfangstagen den Geist aufgab. Heute leitet er bei Google die Sparte für künstliche Intelligenz (KI).

Herr Dean, kaum eine Technologie entwickelt sich derzeit so rasant wie künstliche Intelligenz. Wo stehen wir heute?Beim maschinellen Sehen sind die Unterschiede wie Tag und Nacht. Vor sechs Jahren waren Computer fast blind, jetzt können sie in manchen Fällen besser als Menschen sehen.

Woran denken Sie da?Beispielsweise ans Auswerten von Scans auf Lungenkrebs, wo man sehr leicht Anzeichen übersehen kann, die ein Computeralgorithmus trotzdem identifiziert. Auch beim Verstehen von Sprache erreichen wir ein Niveau, das vor einem Jahr noch nicht möglich war.

Einen digitalen Simultanübersetzer verspricht Google bereits seit Jahren. Wann können wir dieses Gespräch in unserer jeweiligen Muttersprache führen - anstatt nur auf Englisch?Das wird bald so weit sein. Noch vor Kurzem mussten wir die Daten via Internet in ein Rechenzentrum schicken, damit sie möglichst akkurat übersetzt wurden. Nun können wir das direkt auf dem Smartphone machen, was das Problem mit der Zeitverzögerung löst. Wir brauchen noch etwas mehr Forschung und vielleicht eine weitere Generation von Smartphones, dann sind wir so weit.

Wie intelligent KI ist, hängt auch davon ab, mit wie vielen Daten sie trainiert werden kann. Hat es Google da leichter als andere?Wenn man eine ...

