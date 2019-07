Arzneimittel, Gülle, Kosmetika: Ins Grundwasser gelangen gefährliche Stoffe. Die Reinigung ist aufwendig. Entweder die Wasserpreise steigen deutlich - oder es drohen drastische Einschnitte in die Wirtschaft.

Barbara Hütter ist es gewohnt, mit Superlativen zu hantieren. Doch unter diesen ist kein einziger, auf den sie besonders stolz sein könnte. "Nirgendwo in Deutschland", sagt Hütter, Leiterin des Berliner Klärwerks Schönerlinde, "ist der Wasserkreislauf so dicht wie bei uns." Von hier, aus dem Klärwerk im äußersten Berliner Norden, kommt das gereinigte Wasser in den Tegeler Nordgraben, 15 Kilometer weiter südlich landet es im Tegeler See - an dessen Ufern die örtlichen Wasserwerke das Trinkwasser der Hauptstadt gewinnen.

Während anderswo Schadstoffe im Abwasser erst kilometerweit durchs Gestein sickern und sich dabei die Rückstände meist von selbst erledigen, müssen die Berliner ohne die Hilfe der Natur auskommen. "Alles, was wir heute im Abwasser messen können, würden wir in ein paar Jahren auch im Trinkwasser der Stadt wiederfinden, wenn wir nichts tun", sagt Hütter. Deshalb leisten sich die Berliner Wasserbetriebe, als einzige bundesweit, eine eigene Forschungsabteilung. Schon vor mehr als zehn Jahren haben sie festgestellt, was inzwischen ihren Kollegen im ganzen Land klar ist: dass die Klärwerke an ihre Grenzen kommen.

Seit den Achtzigerjahren hat die klassische Wasserreinigung in Deutschland drei Klärstufen: Erst sammeln Rechen die groben Verunreinigungen ein, und Sand setzt sich ab. Dann übernehmen Bakterien in den Belebungsbecken die biologische Reinigung. Und schließlich werden in der Nachklärung der Klärschlamm und auf chemischem Weg Phosphorreste entfernt. Einige Stoffe, etwa Korrosionsschutzmittel, aber auch eine ganze Reihe von Arzneimitteln, etwa der Wirkstoff Diclofenac, passieren alle drei Stufen mehr oder weniger unverändert. Als besonders problematisch gilt eine Liste von zwölf Stoffen, die der Schweizer Fachverband VSA für die dortige Wasserreinigung aufgestellt hat. Darunter sind zehn Arzneimittel. "Wir müssen jetzt handeln, bevor sich die Stoffe im Grundwasser anreichern können", sagt Hütter.

Und dann noch der Klimawandel

Jahrzehntelang war Wasser in Deutschland kein Problem. Druckvoll und trinkbar kam es in der ganzen Republik aus dem Hahn. Nun aber scheitern die Klärwerke wie in Schönerlinde immer häufiger daran, Rückstände der industriellen Produktion und des Arzneimittelkonsums zu beseitigen. Zugleich belasten Landwirte das Grundwasser mit immer mehr Gülle. Und dann ist da noch der Klimawandel, der unerschöpflich scheinende Wasserreservoirs austrocknet.

Und so bleiben nur zwei Alternativen: Entweder man fährt die Ansprüche herunter, bereitet das Grundwasser so weit auf, dass es genießbar ist - was jedoch bedeuten würde, sich einzugestehen, dass wir die Nebenwirkungen unseres Lebens und Wirtschaftens nicht mehr in den Griff bekommen. Oder aber man geht die Ursachen an, reduziert die Massentierhaltung, kippt die Zulassung für besonders toxische Arzneien und Pflanzenschutzmittel, bekämpft den Klimawandel effektiv - und büßt dafür an Wirtschaftskraft und Lebensqualität ein. So oder so: Es wird teuer. Und die entscheidende Frage ist unbeantwortet: Wer bezahlt?

Hütters forschende Kollegen im Klärwerk Schönerlinde haben die vergangenen drei Jahre damit verbracht, alle möglichen Techniken miteinander zu vergleichen, die zur Abwasserreinigung eingesetzt werden können. Auf einer Testfläche haben sie eine Art künstliches Seeufer errichtet, mit Schilfgras und Kies. Eine Idylle gleich neben dem Klärbecken ist das geworden, "aber für die großen Abwassermengen hier ist das nicht geeignet", sagt Hütter. Am Ende des Tests seien nur zwei Verfahren in der Lage gewesen, zumindest einen großen Teil der Schadstoffe zu beseitigen: Ozon und Aktivkohle. Und selbst diese beiden Verfahren haben ihre Tücken: Beide sind sehr teuer - und vollkommen entfernen können sie die Arzneimittelreste trotzdem nicht.

Die Behandlung mit Ozon macht zudem eine weitere Nachbehandlung notwendig, "aber die Reinigungsergebnisse waren bei uns deutlich besser als mit Aktivkohle",sagt Hütter. Also haben sie die Investitionsentscheidung getroffen: Knapp 200 Millionen Euro, allein für die Aufrüstung dieses einen Klärwerks, ähnliche Investitionen fallen danach auch in den anderen großen Klärwerken der Stadt an. Insgesamt dürften sich die Kosten auf etwa 1,5 Milliarden Euro summieren. Hinzu kommt dann ...

